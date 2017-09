"Vamos a tener que ir a buscar a Pico los puntos que perdimos acá"

En la mitad de la cancha, ante la ausencia de Fabio Giménez por acumulación de amarillas, Eduardo Vilce asumió el rol de mediocampista central solo, a la vieja escuela de las tácticas futboleras. “Es una posición que conozco y me gusta mucho. En el primer tiempo me costó un poco más manejar la pelota y en el segundo mejoré, aunque creo que nos equivocamos un poco en buscar tanto con los pelotazos”, analizó el ex Unión Aconquija y Chaco For Ever.

Nadie oculta las pretensiones del Albinegro en la presente temporada, y ante semejante panorama y presupuesto, repartir puntos en casa contra uno de los ascendidos recientemente arroja un balance negativo.

“Son partidos que hay que ganar por nuestras obligaciones, pero ahora vamos a tener que ir a buscar a Pico los puntos perdidos en casa”, adelantó.

Con mucho camino por recorrer todavía, no se dramatiza el empate en casa, “pero hubiera sido lindo arrancar ganando”, reconoció el volante central.

