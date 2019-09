Y si de básquet se trata, hay que remontarse a casi 70 años, cuando Argentina organizó y ganó el campeonato de 1950, para ubicar una efervescencia similar. En el medio, también el básquet vivió su gran frustración en Indianápolis 2002 cuando el propio Luifa, hoy único sobreviviente de esa Generación Dorada maravillosa, perdió la final con la ex Yugoslavia.

Todo se puede cortar hoy, porque el equipo dirigido por el bahiense Sergio Hernández superó todos los pronósticos en China.

Consiguió como un mero trámite el primer objetivo de sellar la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y se instaló en la final con un rendimiento admirable, sorprendiendo a Serbia, uno de los candidatos para meterse en semifinales, donde dio cuenta de Francia, otro favorito.

"España no va a querer correr con nosotros. Van a querer jugar más estacionados. Habrá que seguir insistiendo en la agresividad, la velocidad y la dinámica”.Sergio Hernández, el entrenador dijo que no se renunciará al estilo de juego.

Uno más y no pedimos más

El último obstáculo hacia la gloria máxima es un seleccionado español laureado, compuesto por jugadores de experiencia, como el pivote Marc Gasol (34 años), campeón reciente en la NBA con Toronto Raptors, los perimetrales Rudy Fernández y Sergio Lull (compañeros de Facundo Campazzo y Gabriel Deck en Real Madrid), Ricky Rubio, jugador de Phoenix Suns, y el alero Juancho Hernangómez (Denver Nuggets), dentro de un plantel con edad promedio de 30 años.

Pero el equipo del Oveja es más que la suma de individualidades. Es un equipo que descolla desde la desfachatez de Facundo Campazzo, que sorprende con Laprovittola, con Marcos Delia, con Nicolás Brussino, todos bajo la tutela del gran capitán Luis Scola que, como bien dijo, “el día es hoy”.

Soy español, pero que gane Argentina. Jordi Aguiar Burgos. Periodista español que reside aquí

Me cae muy bien esta camada de basquetbolistas argentinos. Por eso confieso que me va a poner un poco más feliz si gana Argentina. Generacionalmente me identifico con la generación dorada de mi país, con Paul Gasol y compañía, son muchachos de mi edad. Me pasa lo mismo en fútbol con Iniesta, Xavi… Paul Gasol en básquet como Piqué en fútbol son tipos inteligentes, humildes. En deporte me fue mejor hinchando por Argentina que por España. Allá fueron frustraciones mientras estuve y acá desde que vine hubo varios festejos, sobre todo en básquet. En las olimpiadas me fijo en España y en Argentina, siempre. Por eso, insisto, me pone muy contento que hayan llegado estos dos equipos. Sin dudas son los dos mejores del certamen. Además, que no esté Estados Unidos en la final es siempre una alegría.