Van por celus y encuentran un Gol robado

NEUQUÉN

Disfrutaban de una tarde de río cuando aparecieron unos jóvenes armados y les robaron los celulares. Gracias al GPS, se llegó a un domicilio, aunque no se pudieron encontrar los teléfonos. Lo llamativo es que en la vivienda había un auto robado en 2015.

Efectivos de la Brigada de la Comisaría Séptima de Plottier investigaron el robo a dos jóvenes ocurrido la semana pasada en la costa del río Limay, en la vecina ciudad. En esa oportunidad, las víctimas fueron interceptadas por dos personas que, a punta de pistola, les sacaron los celulares. De inmediato, se dirigieron a la comisaría a radicar la denuncia policial.

Con los datos aportados por las víctimas y la localización del GPS de uno de los celulares, se solicitó una orden de allanamiento judicial en una vivienda del barrio Independencia de la capital neuquina.

Fuentes policiales indicaron que al momento del procedimiento no había moradores en la casa, por lo que no se pudo dar con los autores del hecho en Plottier. Además, resaltaron que no se encontró ningún elemento relacionado con el robo, pero que se halló un VW Gol blanco modelo 97 que tenía pedido de secuestro.

Tras consultar al Centro de Operaciones Policiales, se comprobó que el auto había sido robado en agosto de 2015 en jurisdicción de la Comisaría 20 de Parque Industrial. Por este motivo, el Gol fue secuestrado y trasladado a esa dependencia. Quedó a disposición de la Justicia interviniente.

Por otra parte, se adelantó que la investigación en búsqueda de los celulares robados continuará.