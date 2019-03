Van por Luli Salazar y Noelia Pompa

Adentro: “A ella le encanta el ‘Bailando’ y, a pesar de tener una nena chiquita, podría hacerlo igual”.

2011 y 2012 junto a Hernán Piquín, Noelia Pompa también se su maría a la pista. “Me encanta, una genia total, hace rato que quiero verla en el ‘Bailando’. Tanto que la ningunearon y tiene una carrera internacional. Piquín va a estar encantado”, comentó el conductor en referencia a la mala relación entre Noelia y el bailarín.

“A mí no me gusta, no me divierte el personaje, se agrandó mal”, disparó Yanina Latorre, fiel a sus ácidos comentarios.