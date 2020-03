Varados en Brasil: desesperado pedido porque no encuentran remedios

Volaron el 9 de marzo hacia tierras brasileñas. Sin embargo, pudieron disfrutar de las aguas cristalinas y de la caipirinha carioca poco menos de una semana. Las noticias, que le hicieron vivir lo inesperado, obligaron a la familia a aislarse en cuarentena preventiva por cuenta propia.

Si bien Brasil no ha decretado la emergencia sanitaria, Anabel, su esposo y sus hijos decidieron hacer valer su salud por sí mismos. Claro, es que si Brasil no está en emergencia no es por tener una buena situación, sino por negligencia de su presidente Jair Bolsonaro, que comparó al coronavirus con un “resfriadito”. Un país donde ya hay más de 2500 contagiados y 60 muertos no es ninguna garantía para los argentinos que extrañan la salud pública.

"Hemos hecho las vacaciones en casa alquilada, con auto alquilado, pero fueron unas vacaciones de estar encerrados, porque cuando empezó todo eso no nos expusimos a la conglomeración de personas. Empezamos a hacer la cuarentena solos. Estamos con mucho alcohol en gel, mascarilla y guantes. Estamos con toda la asepsia que consideramos que requiere la situación. Cuidándonos y respetando muchísimo, porque sabemos que la situación no es fácil", relata Anabel.

La familia tenía su pasaje de regreso para el martes pasado, y aunque sabían de la situación, no imaginaban que sus vuelos iban a ser desautorizados: "Teníamos el día 24 un vuelo de Florianópolis a San Pablo y el 25, a la madrugada, a Buenos Aires". Sin embargo, el 19 a la tarde, mientras mantenían el aislamiento preventivo con vistas de regresar a Argentina a hacer la cuarentena obligatoria, LATAM les avisó que su vuelo había sido cancelado.

Ante la negativa de la aerolínea, Anabel se contactó con Aerolíneas Argentinas, para poder programar un vuelo de repatriación, que habían sido ofrecidos a argentinos en el extranjero. "La única forma de comunicarnos era a través de un chat. Esa tarde estuvimos desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche. Nos ponían en una cola de 90 personas de espera", cuenta desde Brasil.

Durante ese tiempo, le ofrecieron un vuelo directo desde Florianópolis a Buenos Aires, que también se canceló por no tener autorización gubernamental para entrar al país. "Tenemos capturas de pantalla de todos esos mensajes, y también a la cancillería. Venimos hace una semana haciendo todo esto, no es que nos dormimos y ayer nos pusimos las pilas", dice la neuquina varada junto a su familia.

Sin embargo, la principal preocupación de ellos, además de la posibilidad de contagio en un país donde no se tomaron medidas pertinentes a la pandemia mundial y la necesidad de sentirse cerca de casa, es porque los corre la urgencia de no conseguir la hidrocortisona que toma diariamente el hombre de 55 años.

El esposo de Anabel se somete a un tratamiento diario a raíz de un cáncer de colon del que fue operado hace dos años. Hace 16 años sufre insuficiencia suprarrenal, culpa de dos operaciones que tuvo de un tumor en el cerebro.

"Necesita una medicación específica, que la empezamos a buscar acá desde la semana pasada. Preguntamos en farmacias y realmente no la conocen. Estuve con farmacéuticos, les expliqué la situación y lo único que pudieron ofrecerme fue una crema antialérgica que no tiene absolutamente nada que ver", señaló Anabel.

No solo la distancia la ocupa, tampoco tiene el mejor manejo del idioma portugués, por lo que muchas veces le cuesta hacerse entender con los médicos: "Dependo de mis hijos, que hablan genial, entonces les pudimos explicar la situación. Pero tampoco tuvimos suerte. Dicen que no la conocen, que no entra al país".

Ante la situación, la familia neuquina evaluó la posibilidad de evitar las alturas y el contacto directo con los aeropuertos, donde suele darse la mayor cantidad de contagios, y atravesar los 1700 kilómetros entre Florianópolis y Buenos Aires de forma terrestre. "Pensamos en alquilar un auto, pero no podemos darnos el lujo de quedarnos varados en alguna frontera. Acá, al menos hay centros de salud, y aunque considero que no va a ser simple, medianamente hay algo", dice.

Ante la negativa del presidente Alberto Fernández de autorizar nuevos vuelos desde el extranjero, la incertidumbre de la familia creció. "Esto ya nos dejó de resultar una situación de vacaciones desde hace bastante tiempo. Entiendo que es una situación que no había pasado nunca en el mundo. Que muchas cosas se escapan de las manos. No poder darse cuenta, no poder prever, pero bueno, al menos esperamos poder volver a Argentina", se ilusiona Anabel.

Desde LATAM, ahora le dijeron que debe esperar hasta el 15 de abril para poder acceder a un vuelo. Aún asi, no pierden la esperanza de que el hombre de 55 años pueda regresar para seguir con su tratamiento y están a la espera de las decisiones que tomará el Presidente, quien el miércoles, en una entrevista en Cortá por Lozano, fue claro al respecto: "Por ahora hemos decidido no ingresar más gente al país hasta que nos organicemos. Ya di instrucciones de que ayuden con recursos a quienes se encuentran en el exterior, pero van a tener que esperar un poco", y aclaró: "solo podrán regresar los mayores de 65 años".

"Si nos hubiesen planteado “se vuelven ya o no se van a poder volver" nos volvíamos en esas fechas. Pero bueno, estaba todo normal en teoría", dijo angustiada la mujer.

Tanto para la familia de Anabel como para miles de argentinos en Brasil, las playas de Florianópolis dejaron de ser un lugar para tomar sol y jugar al tejo. Las charlas familiares pasaron del “quiero retruco” al “qué nos paso que estamos acá varados”.

