Dijo que no puede acceder a un transformador por el elevado costo para su comercio, del que viven unas 16 familias en total. La panadería está ubicada en Santiago del Estero y Zabaleta, hacia el este de la ciudad.

“Llamé constantemente y me decían que se iba a solucionar en media, llamaba al cabo de ese tiempo y me decían 40 minutos más. Y recién a las 5.15 me dijeron que no sabían. Lo peor es que el presidente de la cooperativa (Sergio Soto) no da la cara”, señaló el comerciante. E indicó: “No es la primera vez que hago un reclamo, ya sea por temporal de viento o de lluvia, te da impotencia no solamente porque perdemos toda la producción sino porque no da la cara”, enfatizó.

gran parte de la localidad de Plottier permanece sin energía eléctrica desde las cero de hoy. Según indicaron desde el servicio de reclamos al usuario, se detectaron problemas en la subestación de Valentina que afectó a los alimentadores 3 y 4.

Vecinos y comerciantes no obtuvieron una respuesta certera de cuándo volverán a contar con el servicio eléctrico. “A las 0.15 ya no teníamos luz y todavía no hay respuesta. La producción de mi panadería se perdió toda, unos 500 kilos de harina. Se perdieron los compromisos comerciales con los hoteles de la zona, en plena temporada”, se lamentó el panadero Raúl Pereyra, en diálogo con LU5.

Dijo que no puede acceder a un transformador por el elevado costo para su comercio, del que viven unas 16 familias en total.

“Llamé constantemente y me decían que se iba a solucionar en media, llamaba al cabo de ese tiempo y me decían 40 minutos más. Y recién a las 5.15 me dijeron que no sabían. Lo peor es que el presidente de la cooperativa (Sergio Soto) no da la cara”, señaló el comerciante. E indicó: “No es la primera vez que hago un reclamo, ya sea por temporal de viento o de lluvia, te da impotencia no solamente porque perdemos toda la producción sino porque no da la cara”, enfatizó.