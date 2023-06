"Uno no puede salir de la casa tranquila, te roban, se meten a tu domicilio y te despojan de tus cosas" , se lamentó. Además, indicó que los comerciantes de la zona sufren a diario los ataques de este delincuente.

Cuando los vecinos se acercaron a Fiscalía para plantear el problema de inseguridad con el que conviven hace mucho tiempo, les dijeron que no pueden intervenir porque se trata de una persona menor de edad.

El último hecho delictivo en manos del adolescente, de unos 15 años, ocurrió este lunes alrededor de las 16. Él junto a una banda de cinco chicos entraron armados a la casa de un vecino y a un comercio.

"Me apuntaron con un arma y me sacaron toda la plata", dijo asustada la mujer que atiende el negocio. "A mí me entraron a robas tres veces ya", agregó.

vecinos 7 de mayo contra delincuente menor

Por ese y otros tantos episodios, los vecinos se reunieron fuera de la casa del delincuente y amenazaron con prenderle fuego la vivienda.

"Si tenemos que hacer que se vaya quemándole la casa, la verdad que no estaría mal", dijo con enojo la vecina y agregó: "Estamos acá porque esto no da para más, vamos a hacer Justicia, queremos que se vaya del barrio".

La Policía se presentó en el lugar de los hechos y sacó en custodia tanto al menor como a su madre para evitar mayores inconvenientes. Ahora los vecinos piden que no vuelvan al barrio, mientras los efectivos intentan proteger la vivienda de posibles incendios.

"La Policía nos dice que nos vayamos, pero no nos vamos a ir. Nos vamos a quedar acá hasta que nos den respuestas", indicó otra vecina que se encontraba en el lugar y aseguró que fueron reprimidos por el personal policial.