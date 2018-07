Vega, el volante de Petro que pide pista en el Fortín

“Llegué a los 12 años a Buenos Aires, jugué dos años en Boca y después me dejaron libre. La verdad es que me deprimí mucho en ese momento, pero tuve la suerte de venir acá, que es un club muy lindo. Me abrieron las puertas, así que me siento muy cómodo”, contó sobre cómo pudo generarse una chance tras perder otra en el club azul y oro.

Alcanzar el máximo escalón fue especial para Franco, que pronto también empezó a soñar con la posibilidad del debut, si bien no se desespera. “Fue algo muy lindo llegar a entrenar con la Primera. Sé que tenemos un buen plantel y espero la oportunidad de jugar mi primer partido, porque sé que va a llegar”, aseguró.

La presencia de Heinze en el club no pasa desapercibida para la promesa, que tiene palabras de aprecio para el ex DT de Argentinos Juniors. “Es un tipo muy serio, muy estricto. Siempre trata de que nos esforcemos al 100 por ciento y eso es algo que te mantiene siempre con la mente concentrada”, confesó el mediocampista.

"Fue algo muy lindo llegar a entrenar con la Primera. Sé que tenemos un buen plantel y espero la oportunidad de jugar mi primer partido. Sé que va a llegar”, dijo Franco Vega, vive el sueño del debut con calma y confía en sus chances.

La visita de Otamendi

Hace algunos días Nicolás Otamendi se hizo presente en las instalaciones del club para recorrer la institución que lo formó y su visita le dejó buenas impresiones a Vega. “Es algo que te motiva ver a alguien que llegó desde inferiores y logró estar en lo más alto del fútbol. Es un referente del club y espero poder seguir los pasos de él”, destacó.

Más promesas de la Comarca

El fútbol de la comarca petrolera sigue dando muestras de que vive un gran momento: dos promesas de la región fueron citadas para una prueba en el Fortín. Se trata de Kevin Cortez, de 16 años y formado en Alianza de Cutral Co, y de Agustín Muñoz, de Petrolero. Luego de verlos jugar en la región, los juveniles fueron citados para una prueba en Buenos Aires y aguardan una respuesta mientras siguen disfrutando de la redonda.

LEÉ MÁS

Talento for export: un mes positivo para los neuquinos