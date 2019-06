Tras señalar que tanto Ferriols como Salomón estuvieron esa noche presentes en Intrusos por pedido de la propia ex vedette, Ventura agregó: “Ese momento humillante, nunca producido por nosotros sino por otra empresa, otros periodistas, generó su vergonzosa separación matrimonial en la que tampoco tuvimos nada que ver. Ferriols hizo juicios y los ganó. Casi 70.000.000 de pesos al cambio de hoy cobró en indemnizaciones, con el patrocinio del doctor Martín Francolino, quien no me deja mentir. Y los embolsó sin contemplar ningún dinero para ella”.

“Algunos tratan de dirigirnos culpabilidades a mí y a Rial, cuando los verdaderos culpables se esconden. Todo bien, pero no sean hipócritas”, finalizó.

