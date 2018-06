Venturi: "Creo que podemos hacer un gran partido"

La figura del batacazo ante el Rojo, el arquero Emiliano Venturi, quien atajó el penal decisivo, dialogó con LM Neuquén sobre la próxima fase y cómo se vive este momento en el club.

“Estamos trabajando esta semana para sacar ese partido adelante, la ilusión la tenemos. Siento que podemos hacer un gran partido por lo que se ve en el grupo, la sensación es esa”, expresó el 1.

El próximo encuentro no aparenta ser fácil, pero el arquero se tiene fe y esgrime sus argumentos. “Nos encuentra en una situación distinta”, señaló en referencia a los partidos previos con Rincón en los que el saldo fueron dos derrotas. “Teníamos un equipo que recién se estaba armando con muchos chicos; de a poco los chicos fueron poniéndose mejor y somos un grupo que va de menor a mayor. A medida que van pasando los partidos, nos vamos sintiendo más cómodos”, indicó.

“La diferencia estuvo en lo físico. Los partidos previos fueron parejos, hicieron la diferencia en ese aspecto y tienen jugadores de jerarquía en el banco por eso con los cambios también lograron superarnos”, analizó quien defiende la valla tricolor.

El esfuerzo da sus frutos

El momento del elenco funebrero no es casualidad, y el arquero desliza algunas de las claves. “Hacemos mucho sacrificio, por eso es una alegría muy grande estar en esta etapa. Hay chicos que trabajan en el día y entrenan a la noche, por ejemplo. Por eso se valora más”, indicó.

Una llegada curiosa

El arribo de Venturi a la institución tricolor tiene un motivo particular: el técnico, Daniel Venturi, es su papá y lo convocó para este proyecto.

“Vine acá para darle una mano a mi papá. Estaba jugando en Libertad de Mendoza (Federal B) antes de venir y en este torneo me llamó para hablarme de su proyecto y me vine para acá, eso me convenció. Estoy muy satisfecho de estar en el club”.

Una apuesta que ya tiene su premio y que el próximo fin de semana quiere seguir haciendo historia.

“Vamos de menor a mayor. A medida que van pasando los partidos, nos vamos sintiendo mucho mejor".Emiliano Venturi. El 1 sueña con dar la sorpresa