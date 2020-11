"Vergüenza ajena": la ex de Coti, filosa con el cantante y Cande Tinelli por su romance

Luego de que Cande Tinelli y Roberto Sorokin, popularmente conocido como " Coti ", blanquearan su romance, la ex pareja del músico, Valeria Larrarte, hizo picantes posteos en sus redes sociales que muchos interpretaron como un palito para al padre de sus cuatro hijos, con el que tiene una dura batalla legal por la división de bienes tras finalizar un matrimonio de 25 años.

Luego compartió una grabación escuchando la canción "Porque yo te amo" de Sandro y destacó la frase "tus labios de Rubí". Muchos entendieron el gesto como una indirecta para Cande, a quien su papá, Marcelo Tinelli, muy amigo de Coti, siempre la llamó "Rubi".

Embed

Luego, Larrarte compartió una foto de su casamiento con Coti en Instagram con un filtro de ruptura. "Podría tener la misma foto de hace una semana atrás ... pero el significado es justamente el opuesto... Es muy curioso... la foto es la misma y las felicitaciones también ... no así todo lo que pasa por dentro...", escribió dando a entender que el romance de Coti con Cande Tinelli marcó un antes y un después en el vínculo con su ex marido.

"No voy a borrar ninguna foto ni ningún rastro de mi vida anterior porque sería totalmente ingrato... Me quedo con el premio mayor que son mis hijos... por quienes me ocupé que todos estos años llevaran una vida 'normal familiar', y creo haberlo logrado... mañana es mejor...", agregó dando a entender que está pasando un mal momento.

View this post on Instagram A post shared by Valeria Larrarte (@valelarrarte)

En septiembre, a un año de la separación de la pareja, Larrarte contrató a la abogada Ana Rosenfeld -conocida como "el terror de los maridos"- para dirimir el millonario divorcio que enfrenta con Coti. Al ser también socia en empresas y emprendimientos de la carrera musical y artística del rosarino, la cantidad de bienes y derechos gananciales que reclama Larrarte son de proporciones millonarias.

La noticia del divorcio estalló debido a los rumores de una relación sentimental entre el artista y la actriz Juana Viale, algo que molestó a Larrarte dado que con el padre de sus hijos siempre mantuvieron un perfil bajo, algo que claramente el artista no está teniendo en la actualidad.

"Siempre tuve una vida tranquila y familiar. Verme envuelta en todo esto no me va ni un poco. Si esto me desilusionó", le dijo Larrarte a Tomás Dente en un audio que el panelista compartió este martes al aire del programa de televisión Nosotros a la mañana.