Vero Lozano salió a aclarar la salida de Tamara Pettinato

Tras enterarse de su baja en el ciclo de Telefe, Pettinato dejó en las redes un fuerte mensaje: “¡Los voy a extrañar compañeros! Me hubiera gustado despedirme de otra manera, pero ya me lo dijo el papi (Roberto Pettinato) desde que soy chica: ‘La tele no tiene corazón. No te sorprendas de nada’. Ya nos volveremos a ver”.

La conductora y pareja del empresario Jorge Corcho Rodríguez, primero se refirió al mensaje de Tamara. “Ella me aclaró que no era conmigo, pero que sentía que la habían echado y lo comunicó de ese modo. Lo sintió de ese modo y decidió seguir así hasta diciembre”, afirmó Lozano sobre su conversación con su ex panelista.

Luego Lozano explicó que la salida de la hija de Roberto era algo que podía suceder. “Son estas las reglas de juego, te hacen contratos anuales que pueden ir cambiando de un mes para el otro”.

La ex conductora de AM resaltó que la rubia no fue “echada”. “Ella se sintió echada, pero no fue echada y va a cobrar hasta diciembre. Por más que no esté trabajando corresponde pagarle hasta diciembre. Yo a Tamara la adoro. Está todo bien, pero ella lo comunicó de ese modo”, dijo Lozano.

Tamara se desempeñaba como panelista en el programa de Telefe desde 2018 y conoció la noticia de su desvinculación cuando estaba en Miami.