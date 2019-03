Verónica Lozano se conecta con su madre fallecida

Consultada puntualmente por su conexión con su mamá, la conductora de Cortá por Lozano dio la gran sorpresa: “Me comunico con ella. No soy mucho de ir al cementerio, tal vez voy una vez al año porque es una situación rara, pero tengo como un diálogo. Pienso qué pensaría ella, qué me sugeriría. A lo mejor, cuando tengo una duda sobre algo, pienso a través de ella. La gran frase de ella era que yo siempre hiciera lo que me haga feliz... Mi mamá murió a los 44 y yo tenía 23; estaba de viaje en Japón y me volví”.