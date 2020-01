Vettel mantiene su confianza y quiere ganar algo importante con Ferrari

vettel cara conferencia.jpg

Además, el alemán expresó que quiere exponer que sigue a nivel de los mejores. "No me despierto por la mañana pensando que soy el mejor. Sé que hay libros que puedes leer para saber cómo hay que pensar y esas cosas. Pero eso no funciona conmigo. Quiero demostrarlo por mí mismo, eso es lo más valioso para mí. Nunca se lo puedes demostrar a todo el mundo. No puedo hacer eso y además es irrelevante", declaró.

Por último, el cuatro veces campeón indicó que tiene la obsesión de conseguir un cetro importante con Ferrari. "Si soy bueno o no, a alguna gente le gusta y a otra no. No me malinterpreten, no quiero sonar egoísta, pero yo hago esto para mí. Me encanta y lo disfruto y soy muy ambicioso. Quiero lograr algo con Ferrari. Esa es mi motivación, mi objetivo. Quiero demostrar que puedo conseguirlo. Aún no lo he hecho, pero quiero hacerlo", concluyó.