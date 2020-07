Vettel: "Mi deseo de ir a Ferrari finalmente se cumplió"

Sebastian Vettel le concedió una entrevista a Sky Sports F1 y allí hizo un repaso de su trayectoria dentro de Ferrari. El alemán señaló que no logró el objetivo de ser campeón con la marca italiana, aunque no se arrepiente de haber sido parte del equipo.

A pesar de no lograr la meta principal, el cuatro veces campeón de la Fórmula 1 destacó los subcampeonatos logrados en 2017 y 2018 y remarcó que su balance no es negativo. "En ese objetivo fallamos, pero también hemos tenido años muy buenos juntos, hemos vivido buenos momentos y hemos tenido grandes carreras. No me arrepiento de haber fichado por Ferrari", puntualizó.

Por último, Vettel hizo autocrítica al decir que no estuvo bien la manera en la que se alejó de Red Bull. "Me da pena recordar cómo terminaron las cosas allí, pero así es el deporte a veces. Las cosas son algo extrañas con los contratos, que también limitan lo que puedes o no decir. Vivimos grandes momentos juntos, logramos cuatro campeonatos del mundo, fue increíble. Mirando atrás me arrepiento de haber salido del equipo de esa forma", concluyó.

Vale recordar que el oriundo de Heppenheim dejará Ferrari a finales de este año y en 2021 será reemplazado por Carlos Sainz. Aunque su futuro es incierto, los rumores marcan que seguiría dentro de la categoría con el flamante equipo Aston Martin, donde ocuparía el lugar de Sergio Pérez.