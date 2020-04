Viajó en el baúl de un taxi para ver a su novio y lo mostró en las redes

El episodio ocurrió el martes en la madrugada cuando la joven, llamada Agustina, grabó un video para dar cuenta de su experiencia. “Voy en un taxi y me detuvieron en el puente Pueyrredón. Me pidieron papeles que no tenía, sólo el DNI tenía, y me escoltaron hasta cerca de mi casa de pedo porque el policía se desvió. Me volví a subir al taxi, sólo que ahora vamos a pasar el control pero metida en el baúl,o sea, Cristian mirá lo que hago por vos”, exclamó.