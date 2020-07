Vicentin: Alberto reconoció errores y reclamó propuestas superadoras

“Cuando miro para atrás y me pregunto qué hice mal en Vicentin , veo que me equivoqué porque pensé que estaba más asumida la situación de crisis. Pensé que iban a salir a festejar. No pasó, empezaron a acusarme de cosas horribles”, explicó el mandatario en una entrevista con el programa Factor UV de FM La Patriada.

En esa línea, señaló que ante la reacción negativa de la sociedad se quedó “esperando" que alguien le llevara "una mejor solución”. “Pero nadie me la ha traído”, se lamentó y explicó: “Salgo y digo que me preocupa lo que está pasando con la principal exportadora oleaginosa del país y me dicen que soy un chavista que quiere expropiar. Si quisiera expropiar, no expropiaría una empresa en quiebra sino una cerealera floreciente”.

vicentin cerealera santa fe.jpg

Y para cerrar ese tema, aseguró que no quiere vivir en un país en que “cada decisión se convierte en un Boca-River” y afirmó que se mantiene “muy respetuoso de la propiedad privada”.

Por otra parte, Fernández habló sobre la nueva propuesta de reestructuración de deuda externa presentada por la Argentina que representa "el máximo esfuerzo" y "la última oferta", con lo cual espera que los acreedores "la entiendan". "Se hizo una oferta, vimos que estábamos lejos de sus aspiraciones; la revisamos e hicimos el máximo esfuerzo y esta es la última; espero que la entiendan", aseveró.

alberto fernandez videoconferencia intendentes.jpg

En este sentido, destacó la voluntad de la Argentina de "acercarse" a los acreedores y, al mismo tiempo, reafirmó que el país no pagará la deuda "postergando los intereses de los argentinos". "Estamos tratando de acercarnos con los acreedores, ya hemos hecho el último esfuerzo. Como me comprometí ante el pueblo que me votó: no vamos a pagar la deuda postergando los intereses de los argentinos y esto es lo que podemos", expuso Fernández.

Embed

"Trabajamos con mucha seriedad y de muy buena fe, y eso lo ha reconocido el Fondo Monetario Internacional (FMI), el G20, Francia y Alemania; todos elogiaron el esfuerzo argentino, que se da en este contexto de pandemia", concluyó el mandatario.