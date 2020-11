Vicky Xipolitakis volvió a MasterChef y homenajeó a Martitegui con una remera viral

La sorpresiva dedicatoria de Vicky Xipolitakis para Martitegui - MasterChef Argentina 2020

Cuando Santiago la indagó sobre quién la contuvo durante las dos semanas que duró la enfermedad, la participante dijo: “Solita, mi familia me acompañó pero por teléfono. Pero mis papás son de riesgo, así que no pudieron venir. Sola con mi hijo y para adelante”. Para continuar, la griega agregó: “Estas dos semanas fueron muy duras. Aunque me sentía muy mal, siempre me tuve que sentir muy bien por mi bebé. Me dio miedo porque no sabía qué podía llegar a pasar porque es un virus que tiene mucha fuerza, yo siempre le gano a todos los virus. Me siento una luchadora de la vida, todo con garra se puede".

El momento más insólito de la noche llegó cuando Vicky presentó su plato y mostró una remera estampada con el rostro de Germán Martitegui y un corazón a su alrededor. "Hola Vicky, ¿no lo extrañas a Germán?", consultó Dolli Irigoyen al degustar la preparación de la vedette para luego darle su devolución.

"Sí, lo extraño. Quiero hacer este minuto para Germán que no está y quiero que sepa que está presente, esto es para Germán", manifestó mientras se quitaba el delantal para dejar al descubierto su romántico gesto. "Ojalá se recupere pronto, es mi cábala de esta noche", cerró. Y, para coronar un regreso triunfal, el plato de Xipolitakis fue elegido como el mejor de la noche y así zafó de la gala de eliminación del domingo.