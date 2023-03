Víctor Hugo Morales reveló la causa por la que se fue de C5N

Un día más tarde, ante la caótica situación que se empezó a ver en los medios, el célebre conductor salió a responderle con todo a Luis, remarcando que no lo echaron, sino que decidió irse por propia voluntad, ya que los caminos que deseaban no eran los mismos para él y el canal.

Y agregó: "Porque es cierto lo que dice Víctor Hugo, en el mundo de las operaciones que están alrededor de estas figuras grandes, hay alguno que viene a decirte 'che, Víctor Hugo le pegó una piña a la locutora'. La palabra de Víctor Hugo, para su público, es importante. Son figuras del periodismo muy importantes".

"Si Víctor Hugo sale a decir 'los de C5N son unos hdp, unos estafadores y no sé qué', es un perjuicio para el canal. Acá habla claro Víctor Hugo que el canal está buscando rating, como todos los canales del mundo, pero en la búsqueda de ese rating cambian contenido. Van a lo policial, el humor, el show", cerró De Brito.

victor.hugo-morales-2.png Víctor Hugo Morales le dijo que no va más a C5N.

Más tarde, el propio Víctor Hugo Morales enfrentó la cámara de LAM y reveló la causa por la que no está más en C5N: "La oferta que el canal tenía para mí este año era distinto a lo que venía haciendo, esa continuidad que desde el punto de vista profesional a mí me permitía desarrollar un tipo de periodismo con cierto énfasis, y espíritu de lucha. Este año el canal tenía mucho menos".

"Me ofrecieron la quinta parte de la plata que ganaba el año pasado. A mí no me interesó eso, lo entendí y discutimos porque ellos ven que el año tienen algunas características del tipo de programa que yo hago. Y yo a esta altura no quiero hacer otras cosas. Este es el motivo por el que me voy", cerró el uruguayo. ¡Qué baja!