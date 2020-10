Video: el sorprendente fanatismo de Guardiola por Bielsa

Con su habitual modestia, Bielsa, en conferencia de prensa el jueves, había reconocido que no se sentía el "mentor" de Guardiola, quien lo visitó en Argentina antes de convertirse en el entrenador del Barcelona, que lo catapultó a la historia del fútbol.

"De ningún modo me siento como un mentor de Guardiola. Si hay un técnico independiente en sus ideas, es él. No es porque yo lo diga sino porque sus equipos juegan como no juega nadie", aseguró Bielsa.

Guardiola, este viernes, reconoció que el rosarino "probablemente sea a quien más admiro en el mundo del fútbol como entrenador y como persona".

"Creo que es el entrenador más auténtico de todos los tiempos por cómo lleva sus equipos, es único. Especialmente su actitud como persona fuera del campo", analizó.

"Bielsa es la persona que más admiro en el mundo del fútbol. Es el entrenador más auténtico. Mi teoría es que a un entrenador no se le mide por sus títulos. Y yo estoy muy lejos de su conocimiento"



Y agregó con contundencia: "Cruyff fue quien más me influyó porque estuve cuatro años con él y cuando empecé como entrenador me ayudó increíblemente, pero Marcelo es la persona que más admiro en el mundo del fútbol".

Sobre el partido, Guardiola analizó que Leeds "es un equipo que hace lo que tiene que hacer, luchan los unos por los otros, defienden cerca del área, tienen buena salida de juego y llegan con muchos jugadores".

"He jugado tres veces contra Marcelo en el Athletic, y todos los partidos fueron muy difíciles", recordó Guardiola.

El resto de los partidos del sábado (hora argentina) serán: Chelsea (4) - Crystal Palace (6), a las 8:30 (ESPN); Everton (9) - Brighton (3), a las 11:00; Newcastle (4) - Burnley (0), a las 16:00.