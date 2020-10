Video: el violento robo a un taxista, en primer plano

“Uno termina acostumbrándose a estas cosas, a cuidar el no dejar nada a la vista, a tratar de ver qué dice el pasajero o evaluar si se hace o no el viaje, dependiendo de la zona”, continuó diciendo el conductor y reconoció que en esta oportunidad aceptó realizar el traslado a pesar de no tener conocimiento del lugar.

El robo quedó registrado por la cámara que tenía el taxista en el vehículo y allí se ve al pasajero – que viajaba sin acompañante-, con barbijo y en silencio. Sin embargo, en un determinado momento, rompe el plástico de uso obligatorio por prevención del coronavirus que separa el área del conductor de la parte trasera, y le grita: “Quedate ahí porque te meto un tiro, ¡dame la billetera! ¡Dame la billetera!”.

Ante la amenaza, el conductor rápidamente se bajó del auto, lo cual aparentemente terminó despistando al delincuente. “Inmediatamente se escapó”, manifestó Luis, quien aprovechó la oportunidad para retirarse.

"Después de eso seguí trabajando, es la manera en la que mantengo a mi familia", sentenció el taxista, insistiendo en que debido a su trabajo, está expuesto a la inseguridad constantemente.