Video: faenaron un novillo en plena calle, durante una protesta de vecinos

Embed

Según comentaron los transportistas a algunos medios, los vecinos exigieron el pago de un “peaje”. Buscando salir de esa situación y seguir con su viaje, el camionero entregó a los vecinos un novillo, el cual procedieron a faenar en plena calle.

“Nosotros somos responsables de la carga que transportamos, por tal motivo no puedo andar regalando hacienda. Con el objetivo de que me encuentre bien y por mi integridad física, gracias al accionar de mis jefes y encargados, me autorizaron para que baje el animal de la jaula. Una situación que no se la deseo a ningún colega”, contó Gustavo Villegas, el chofer damnificado.

Embed

Por su parte, Manolo Lamas, empresario del transporte de hacienda y un referente del tema logística, dijo a este medio: “Hay muchos transportistas de hacienda, choferes y empresarios que han decidido en todo el país que no van más a Buenos Aires y en otros casos tampoco viajan a frigoríficos del Conurbano, como San Fernando, Quilmes, o Bernal Oeste, donde hay que pagarle a un habitante de la villa para que se pueda ingresar a la zona y que no te roben. Lo que pasó anoche es una foto de lo que nos pasa a los transportistas de hacienda a nivel nacional en el Gran Buenos Aires”.

El empresario explicó que “hay que situarse en lo que le pasó al camionero, estando en una villa, con gente que no tiene nada que perder y que amenaza para que descargues un animal. Además, son choferes que viven en otras localidades, con menos población y que no están acostumbrados a este tipo de situaciones. Los hechos de inseguridad son frecuentes cuando los camiones quedan varados en el Mercado de Liniers al costado de la villa o cuando a veces sucede eso en un frigorífico del Gran Buenos Aires”.

Fuente: Infobae