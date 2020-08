Video impactante: salvó a un abuelo de ser arrollado por el tren

El impactante suceso que pudo haber sido una tragedia ocurrió en la ciudad de Lodi, Estados Unidos, cuando una agente de la agente de policía llamada Érica Urrea advirtió que el abuelo estaba en peligro y no dudó en acercarse a ayudarlo. En medio del rescate, vieron cómo el tren se acercaba a gran velocidad y, pese a los riesgos, la policía no lo abandonó y no se fue del lugar hasta salvarlo.