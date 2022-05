Video: la primera reacción del taxista que atropelló a estudiantes francesas

El chofer de taxi le respondió: "¿En serio me decís?", a la vez que se agarraba la cabeza con las manos. "Atropellaste a mucha gente", insistió la pasajera. "Te juro que no vi a nadie, me desvanecí. Estaba desvanecido. No sé qué me pasó", indicó el hombre, que tras esa conversación volvió a desvanecerse.

Embed

Tras lo ocurrido, el taxista quedó internado en el Hospital Rivadavia. El último parte médico indica que se encuentra "estable", con asistencia respiratoria mecánica.

Fuentes allegadas al caso informaron que cuando la ambulancia del SAME arribó al lugar del accidente, el hombre estaba en el suelo y no respondía a los estímulos, por lo que tuvieron que reanimarlo. A su vez, se supo que el domingo, una vez ya internado, sufrió un infarto y entró en coma.

-> El estado de las francesas

El director del Hospital Fernández, Ignacio Previgliano, dio a conocer el nuevo parte médico de las estudiantes francesas que sobrevivieron al hecho.

“Las chicas están bien. Rameau está internada en la unidad de emergentología por múltiples golpes y un neumotórax bilateral que ya está resuelto, pero está lúcida y consciente. Con respecto a Dumas está en terapia intensiva por un traumatismo de cráneo leve, una contusión temporal y una fractura de pelvis que está contenida”, explicó el especialista.

Sobre la llegada de sus familiares, Previgliano indicó que están viniendo para el país y que el hospital diariamente está en contacto con los médicos de la embajada francesa en la Argentina.

accidente taxista estudiantes.webp Accidente en Palermo: las tres estudiantes francesas atropelladas por un taxista.

Con respecto al terrible accidente que sufrieron, el director señaló que Rameau habla del hecho y se le entiende perfecto el castellano, mientras que la situación de Dumas todavía no es ideal que pueda conversar.

“Lo último que recuerda una de las chicas es que venía cruzando la Av Santa Fe y después no recuerda más nada hasta que llegó al hospital. Me dio un dato que ellas venían cruzando bien y que esto fue una fatalidad”, continuó Ignacio en relación a lo que habló con una de las víctimas del accidente.

La joven, que lamentablemente falleció en el hospital producto de los golpes, se llamaba Lwana Bichet y tenía 25 años: “Tenía una condición muy grave. Se la operó, tuvo una buena reacción inicial, a las horas de agravó, se la llevó al quirófano, pero falleció. Ella fue tratada a tiempo, no se perdió tiempo en nada”, sostuvo.