"He hablado pocas veces en la tele, pero porque no tengo nada que contar porque no tengo un cartel que diga que soy heterosexual, no tengo que aclarar nada. Pero también está bueno que la historia de alguien que trabaja frente a una cámara sirva para concientizar que hay que vivir el amor con absoluta libertad, sin miedo y sin culpa. A los que quieran animarse a amarse, besándose en público o privado, pero si gritándoselo al mundo, hagánlo porque no tiene precio", reflexionó el chimentero, muy conmovido.

Juan Pablo, quien se encontraba escuchando todo desde un móvil, manifestó que siempre soñó con tener una familia, una casa grande y ser feliz, y cree que con su futuro esposo lo puede conseguir. "Yo sé que con él lo voy a lograr sí o sí’’, contó, muy emocionado.

