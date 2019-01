“Estábamos en grupos separados. Cuando terminamos de grabar, él se fue volando. No nos saludamos... Me hubiera gustado que Nicolás se despidiera”, lanzó la actriz en una entrevista con Polino Auténtico, y continuó diciendo: “No me gustó lo que sucedió pero me quedé tranquila porque todo el elenco sabe que no estuve en su camarín y en su auto, y él también lo sabe”, sobre los rumores de que la blonda estaba interesada en el intérprete.

Pese a ese amargo episodio, Flor intentó resaltar la parte positiva del proyecto. “Tuve la suerte de conocer a mucha gente linda, y también hay mucha gente con la que no tenés empatía. Estudié mucho para esto, no le puedo dar el gusto a otra persona de que te baje el rendimiento. Fui muy profesional este año... Actuar no es solamente lo que yo pensaba de chica. Yo tenía ganas de actuar porque me gustaba interpretar, donde era más feliz era en mis clases de teatro”, comentó.