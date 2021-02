Vignolo exageró y Ruggeri se le fue del programa y volvió: ¿Show o escándalo?

Parece que tirar opiniones jugadas, conceptos que suenan hasta disparatados le da resultado al Pollo Vignolo a nivel audiencia. De lo contrario, no se entiendo el por qué de algunas de sus afirmaciones que rozan lo descabellado. Esta vez, el relator y conductor del programa más visto de la tarde, se la jugó en su editorial con los hermanitos Romero , a los que llenó de elogios y dio la sensación de sobrevalorar en medio de la polémica sobre la suplencia de ambos en un San Lorenzo que no termina de despegar.

Esto derivó en un intercambio con el resto de los panelistas, en desacuerdo con sus dichos y el gran Oscar Ruggeri se contuvo entre risas para no abandonar el estudio, aunque amenazó con ello y de hecho se fue pero volvió con la excusa que había ido a buscar agua...

"Tienen que jugar, hacen la diferencia. En un ratito le dieron un salto de calidad al equipo que el resto no. Así como son criticables afuera del campo, son imprescindibles adentro", indicó el Pollo en su editorial.

Pero sin dudas, la apreciación que más ruido hizo fue la que efectuó en el cierre de su monólogo: "Creo que si Boca y River tuvieran a los Romero en la Copa serían más protagonistas que lo que son, ganarían la Libertadores...", agregó.

"Está claro que es un deporte en equipo, que el técnico tiene que buscar la igualdad. Sé que cuando Dabove asumió en San Lorenzo había problemas en el vestuarios con los Romero. ¿Qué hace Dabove? Bajarlos, administrarles el ego, rienda corta, los tiene ahí... Ahora yo voy a hablar de lo estrictamente futbolístico. Son diferentes, tienen que jugar, hacen la diferencia, en un ratito le dan un salto de calidad al equipo que el resto no. Son imprescindibles dentro del campo. Se buscan permanentemente. Funcionan bárbaro. Estoy convencido de que ni Boca ni River tienen hoy futbolistas de esa jerarquía... Serían más protagonistas de la Copa de lo que son (antes había dicho de que ganarían la Copa en el programa de la noche", argumentó.

Ruggeri no se aguantó e interrumpió: "A la mierda, ibas bárbaro hasta ahí... ¿Aparte si van a Boca Angel y su hermano a quien sacás?", le reprochó el Cabezón.

"Los #Romero son imprescindibles": #Vignolo abrió #ESPNF90 con esta frase y ¡#RUGGERI REACCIONÓ!

"Angel por Salvio y Oscar por Zárate", redobló la apuesta el Pollo.

Allí el debate se calentó e intervinieron los otros integrantes del staff. El Negro Bulos, el único que apoyó al conductor, comentó: "Para mí en Boca serían titulares. Con continuidad te dan salto de calidad", consideró el a la vez periodista de radio Mitre.

Vignolo se envalentó aún más: "En River también. Y Boca con los Romero sería mejor".

Le salió con los tapones de punta el Chavo Fucks al recordar: "los mejores 25 minutos de San Lorenzo en el torneo fueron sin los Romero". Y el Cai Aimar también mostró su desacuerdo con el rubio relator: "yo no los veo diferentes".

Ruggeri terminó de enojarse cuando se los comparó con Salvador Cabañas, aquel paraguayo goleador de raza: "¿Vos comparas a Cabañas con estos chicos. Me voy, ya si tiran boludeces... No me parecen dos fenómenos, son buenos jugadores y nada más".

"¿Que te molesta de los Romero? Están celosos", consultó a Ruggeri y al resto el Pollo. Y allí el Cabezón amagó con irse del estudio: se fue y volvió enseguida con un vaso de agua. ¡Tremendo momento!