Vignolo no descarta un retiro anticipado de Tevez

"Algunos me dicen que está muy golpeado. Periodísticamente no tengo la confirmación que Tevez se retira del fútbol, pero no sería loco. Es ídolo de Boca, ganó todo y no tiene nada que demostrar. Pero creo que hoy a Tevez se le suma el escenario. No tiene una Bombonera que lo contenga, ese cariño que le entregan ni bien pisa la cancha. Son muchas cosas que el futbolista a determinada edad las va pensando", comenzó Vignolo en el programa F90 de ESPN.