Villa Mascardi: "Usan una muerte trágica para un reclamo territorial nulo"

"El mencionado sector de nuestro territorio que hoy está siendo usurpado violentamente, fue en su momento territorio de veranda de nuestros abuelos, ni antes ni ahora tuvo nunca jamás características predeterminadas que lo conviertan en lugar sagrado de nada, ni cosa remotamente parecida", remarcó en su misiva la Lof Wiritray - Relmü Lafken, en la que se rechaza el accionar del grupo de encapuchados que se autoproclamaron miembros del Lafken Winkul Mapu para justificar su violento accionar.

"Usar la etnia como excusa para escudarse y robar, amenazar, cuatrerear y mentir, eso es una bajeza", remarcaron en su comunicado. "Eso sin contar con que de verdad, muchas de esas personas que esconden su rostro, lo hacen para delinquir impunemente en la zona, y claramente no son de origen mapuche. Los vecinos de la zona aledaña a la ocupación los reconocen como del área metropolitana de Buenos Aires y como punteros de agrupaciones sociales y partidos políticos", denunciaron en el texto que fue publicado por el diario barilochense El Cordillerano y otros portales de esa localidad.

mascardi - ruinas cabaña Gas del Estado (1).jpg Las ruinas de la cabaña de Gas del Estado, predio en el que se proyecta la Escuela de Guardaparques.

"Repudiamos siempre desde el primer minuto la muerte Rafael Nahuel, y acompañamos los pedidos de justicia pertinentes", dijeron sobre el joven integrante de la toma que falleció tras recibir un disparo por la espalda en medio de un operativo de desalojo realizado por el Grupo Albatros de Prefectura. No obstante, remarcaron: "Utilizar políticamente el hecho de una muerte trágica para intentar en vano legitimar un reclamo territorial nulo es un acto indecente, de una bajeza moral que no tiene límites. Nunca se dio el hecho de que una muerte en el contexto de una violenta y desmedida resistencia a una orden de desalojo, valide una usurpación previa. No es algo que se contemple en el código penal argentino, mucho menos nuestra cultura. No tiene ninguna lógica por donde se lo mire", resaltaron. "Nuestros abuelos nos inculcaron siempre desde su ancestral sabiduría y cosmovisión mapuche, que la violencia solo engendra violencia. Que nada se logra en base a mentiras, amenazas e injurias", agregaron.

DESTROZOS EN CABAÑA HUECHE RUCA - MASCARDI (1).jpg Tras la toma, la cabaña Hueche Ruca sufrió varios ataques. Desde abril sus cuidadores no pueden volver porque son amenazados.

"Jamás el mapuche anduvo cobardemente escondiendo su rostro tras una capucha. Al contrario, en nuestro Az Mongen (valores y principios comunitarios), es signo de virtud y nobleza dar la cara siempre y ante cualquier circunstancia. Jamás miembros de ninguna comunidad atacaron, ni atentaron, ni usurparon, ni robaron, ni amenazaron de muerte a miembros de ninguna otra comunidad. En nuestro Nor Feleal (Normas y principios de justicia y derecho) es ley apelar siempre al diálogo y al consenso, buscar un común acuerdo en base a la palabra y el respeto", subrayaron en alusión a los encapuchados, que en las últimas horas rechazaron la conformación de una mesa de diálogo en 30 días propuesta por Nación, diciendo: "Tenemos nuestros propios tiempos y ningún winca nos va a imponer un plazo".

Cabe destacar, que la supuesta comunidad mapuche que lleva adelante la usurpación de tierras no está registrada como tal en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), ni en el Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas (CoDeCI). El dato lo confirmó este jueves, el ministro Gobierno y Comunidad de Río Negro, Rodrigo Buteler, al manifestar: "Es cierto que es una comunidad que no está inscripta ni en el INAI, que es el organismo nacional, ni en el CoDeCI, que es el organismo provincia. Uno está acostumbrado a decirle 'comunidad Winkul Mapu', pero los papeles realmente no existen y tampoco en los papeles hay un reclamo formal. Si no tenemos diálogo con ellos no sabemos quiénes son porque están encapuchados y tampoco sabemos bien qué quieren porque no hay un reclamo formal en ningún organismo nacional o provincial".

