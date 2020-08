Viñales y sus sensaciones luego de protagonizar un momento increíble en Austria

"Empecé bastante bien, la moto iba fantástica en las primeras vueltas. Apretaba a Dovi, pero con la velocidad punta era difícil. Le pasé una vez, pero vi que no podía, que me pasaba fácil en la recta. Me dije: 'vamos a dejar pasar vueltas' para agarrar ritmo. Empecé a perder presión en los frenos delanteros. Lo intentaba, me fui largo una vez y vi que sería difícil. Hice tres vueltas lento, volvieron un poco, apreté y me quedé sin frenos. El freno explotó y no pude hacer nada", señaló Viñales.