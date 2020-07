Violencia de género: se presentó el plan nacional

El jefe de Estado habló de "ser ambiciosos si no queremos ver más cómo las mujeres sufren y mueren a manos de los violentos. No podemos mirar impávidos que las mujeres tengan peores condiciones de trabajo que los hombres".

Acompañado también por la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y por la asesora presidencial Dora Barrancos, dijo que era "el primer alumno que tiene que aprender todo lo necesario para que la sociedad sea mejor". Y en tono de broma relató que antes del anuncio le dijo a Ibarra: "Me tocó el default, me tocó la pandemia y me tocó el fin del patriarcado, ¿qué más me va a tocar?" Y destacó el octavo aniversario de la ley de Identidad de Género, cuya autoría es de Vilma Ibarra.