Violento asalto a un vecino en el basurero de Plottier

Oscar contó a LM Neuquén que se había acercado en su Volkswagen Amarok para arrojar unos desechos de escombros, como ya lo había hecho en otras oportunidades.

En este sentido, el vecino explicó que el predio está cercado y cuenta con un cuidador municipal (ver aparte), pero que en el lugar hay muchas personas que se dedican a la recolección de diferentes objetos para el reciclado o que puedan serles de utilidad.

Precisamente, dos de estos jóvenes, de unos 20 años, lo ayudaron a descargar los residuos de la caja de su camioneta, sin imaginar que, luego, serían sus ladrones.

“Siempre hay chicos que ayudan con las cosas y uno les da una propina”, indicó Oscar en relación con las personas que le dieron una mano, pero luego amenazaron con matarlo.

Es que, una vez que terminaron de bajar todo, uno de ellos lo tiró al suelo y le colocó un cuchillo en el cuello, mientras su compañero subió a la camioneta, con tal suerte que como tiene caja automática, no sabía cómo moverla.

“Me gritaba al oído, me decía que no me quería hacer daño, pero que el otro me iba a pegar un tiro, a la vez que me ponía un cuchillo en el cuello”, sostuvo y aclaró que, pese a que no había visto si el cómplice estaba armado, no iba a arriesgarse para averiguarlo.

El robo ocurrió delante de otros vecinos, pero ninguno intervino. Oscar denunció en la Comisaría Séptima.

Así, en un momento, este joven lo soltó, previo sacarle el celular, y fue hasta la camioneta. “Como no podía arrancarla, uno se bajó y me gritó ‘¿Cómo se arranca?’. Yo había alcanzado a tomar una pala y le rocé la espalda. Ambos salieron corriendo”, relató.

Tras ello, algunas personas se acercaron a auxiliarlo, pero “el cuidador nunca vino”. De ahí, se fue a la Comisaría Séptima, donde después de decirle que correspondía a la 46, finalmente le tomaron la denuncia por lo sucedido.

“Estaba tirado con un tipo arriba y un cuchillo en la garganta. Gritaba, pero nadie vino a ayudarme”, dijo Oscar, vecino de Plottier, víctima de un violento robo

Basurero cercado y custodiado

Desde octubre de 2018, el Municipio de Plottier decidió cercar y poner cuidadores en el predio del basurero municipal con el objetivo de reducir el espacio que ocupaba el basural y sólo permitir el desecho de escombros o ramas a los vecinos de esa localidad bajo control.

De esta forma, también se evitaría que camiones de distintas empresas arrojen sus desechos en el basural municipal, así como las quemas diarias de basura que realizaban las personas que buscan materiales para vender entre los desperdicios.

Por último, se comunicó que se multaría a quienes tiren basura en lugares no permitidos.

