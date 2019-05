Luego el hombre alzó a su hijo mientras vecinos de la zona salieron de sus casas al enterarse lo ocurrido.

"Entré a la casa de mi cuñado a buscar un celular que me había olvidado. Después de charlar dos minutos, volví a salir, relajado. Cuando voy a dejar al nene en el asiento de atrás, escucho una frenada, levanto la vista y tenía a tres ladrones encima, apuntándome", relató Nicolás Poggio, la víctima del robo, en diálogo con TN.

"Vi armas de grueso calibre por todos lados. Me gritaron pidiendo plata y me dijeron que me tirara al piso. Me senté agarrado al bebé, levanté las manos y me sacaron el celular y la billetera. Gracias a Dios fue algo rápido. Fue horrible", agregó.

Según el parte policial, los ladrones se llevaron los documentos de la víctima, tarjetas de crédito, 4.500 pesos en efectivo y un celular Alcatel. Tras el robo, los delincuentes escaparon y siguen prófugos.

La Fiscalía Criminal y Correccional N° 42 a cargo del doctor Carlos Velarde, inició actuaciones caratuladas como "robo a mano armada".

Embed

LEÉ MÁS

Nación reglamentó el uso de pistolas taser en trenes y aeropuertos

Asesinó a su padrastro porque lo había abusado