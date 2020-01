Debido a las repercusiones del video en redes sociales, Campos asumió su "responsabilidad" y desligó al boliche y al resto del personal de seguridad. Además salió a dar su versión del hecho. Tras señalar que la chica fue expulsada por ocasionar "disturbios" dentro del local bailable, el patovica trató de defenderse de las críticas que recibió por su accionar al señalar que no la ahorcó, sino que hizo una" maniobra de sujeción" para que para que ella no se lastime, no muerda, no escupa, ni mucho menos".

"Fue en una recorrida por el boliche, cuando nos avisan que una chica estaba peleando, también había otro chico involucrado. Les digo que deponga su actitud de pelear, me paro adelante de ella para tratar de evitar que siga peleando, pero ella trata de pasarme de vuelta para seguir. Me vuelvo a poner delante de ella, ella procede a levantarme la mano, me golpea y me escupe directamente a la cara", aseguró Campos en diálogo con Radio Provincia.

"No estuvo nunca en peligro su vida como dijeron algunos portales. Siempre vamos a ser los malos de la película", sostuvo en defensa del rubro patovica. "Es como los que están presos: son todos inocentes. Todos los que sacamos afuera nunca hicieron nada", agregó con ironía. "Hemos sacado a gente de la pista de baile y de la cola fumando porro", añadió.

Horas antes, a través de su cuenta de Facebook, manifestó: "Haciéndome cargo y único responsable de lo sucedido... Me pongo a disposición de la Justicia e instó a esta chica, Daiana Abril Marcovecchio, que vaya a la Policía y haga la correspondiente denuncia previo paso por la guardia del Hospital".

El caso quedó a cargo del Juzgado de Instrucción N° 1 de Ushuaia, a cargo de la jueza María Cristina Barrionuevo, quien ya notificó al imputado de derechos y garantías. Además, la magistrada dispuso otras medidas de prueba como la citación de personas a brindar testimonio en sede penal, y el resguardo de las filmaciones tomadas por las cámaras de seguridad del boliche.

Por su parte, la Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de la Mujer, emitió un comunicado en el que manifestó "profundo repudio" ante "el ataque de un guardia de seguridad de un boliche", a la vez que puso a disposición de la víctima las "herramientas con las que cuenta la Secretaría" y requirió el esclarecimiento de "este lamentable hecho".

"Estamos en total desacuerdo con cualquier hecho de violencia que sea ejercido contra las mujeres en cualquier ámbito. Seguiremos trabajando para generar espacios de discusión y planificar en conjunto políticas de prevención y erradicación de la violencia machista", afirmó el comunicado del organismo municipal.

Ushuaia Municipalidad REPUDIAMOS CUALQUIER HECHO DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERESA través de la Secretaría de la Mujer repudiamos los hechos... Posted by Ushuaia Municipalidad on Sunday, January 19, 2020

