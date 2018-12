Sol tuiteó una serie de capturas del apoyo de sus seguidores en la red y le dedicó un mensaje a Ángel, a quien decidió arrobar. “Esto es sólo del día de hoy, no de cuando me dijeron hdp o cuando me trataron de puta. Eso fue otro día @AngeldebritoOk ustedes me sacan las ganas hasta de estar en el ‘Bailando’. Sos una mierda, tenía razón Pampita”, tuiteó la rubia.