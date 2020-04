Violó la cuarentena y atacó a un policía con gas pimienta

En el video, filmado por uno de los efectivos con su teléfono celular, se observa como dos oficiales la seguían de atrás pidiéndole explicaciones a la mujer que seguía su camino sin tapaboca, obligatorio en la Provincia de Buenos Aires.

"Venga para acá, no la voy a tocar, pero usted está quebrantando la ley", dice uno de los policías. "Vos la estás quebrantando. Estás violando el artículo 14, 18 y 19 de la Constitución Nacional", contesta la mujer "¿Qué Constitución? Estamos en una pandemia", dice el oficial, al tiempo que ella retruca: "No importa, un decreto no está por encima de la Constitución". "Usted va a ir a la comisaría", continúa el uniformado. "A vos te voy a mandar a la comisaría", aseguró la transeúnte. "¿Dónde vive usted?", le pregunta uno de los efectivos. "No tengo por qué decírtelo", sentencia.

"Se está negando a identificarse, ¿se está resistiendo? Va a tener una resistencia también", expresa un oficial al colocarse frente a ella para que detenga su marcha. En ese momento la mujer le lanzó el gas pimienta y se alejó. Como se observa en el video, el policía quedó evidentemente afectado.

Embed

Según el fuentes policiales, otros dos uniformados la siguieron y al tratar de detenerla la mujer le mordió la mano a uno y rasguñó a otro. Cuando lograron reducirla, fue detenida y trasladada a la Comisaría 2da de San Martín. Fue imputada por resistencia a la autoridad, lesiones y violación de la cuarentena.

LEÉ MÁS

Violó la cuarentena y dijo que "llevaba un desodorante a la novia"