Violó a su hija de 16 años por ser lesbiana

Inglaterra.- Un ciudadano británico violó a su hija adolescente para “demostrarle” que el sexo con hombres era mejor, después de que ella le confesara que era lesbiana. El hombre, de 54 años, fue protagonista de uno de los casos más controversiales en la localidad de Leamington Spa, en el centro de Inglaterra, donde, según la Corte, el sujeto “reaccionó con ira descontrolada” ante la revelación de su pequeña hija. Por cuestiones de seguridad, no se dieron a conocer las identidades de las personas involucradas en esta situación.

Según pudo probar la Justicia, el sujeto no soportó que su hija le confesara su orientación sexual y la atacó de inmediato, pese a los ruegos de ella para que no lo hiciera. Al parecer, en ese momento, en la casa no había nadie más. Es decir que la víctima no pudo ser socorrida ante semejante situación. La denuncia la habría hecho la propia menor, que a su vez informó del padecimiento de su hermana.

La Corte del citado lugar recalcó que el ataque “implicó degradación y humillación”. De todos modos, esta no sería la única víctima del despreciable sujeto, ya que se conoció que también violó a su otra hija. El juez Andrew Lockhart, encargado del caso que conmocionó a Inglaterra, confesó que ambas menores de edad han sufrido secuelas psicológicas y serán derivadas a un tratamiento específico para que puedan superar el infierno que vivieron.

Por el aberrante hecho, la Corte imputó al padre de nueve cargos de asalto indecente, uno de indecencia con un menor y tres de violación, por lo cual el hombre fue sentenciado a 21 años de prisión y cinco años de libertad condicional cuando deje la cárcel allá en el 2038. A esa altura, se espera que sus hijas hayan podido reconstruir su vida, de la manera más normal posible, dejando atrás la pesadilla con su progenitor.