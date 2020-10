Viral: vecina indignada paró a las gritos una fiesta con más de 40 jóvenes

La vecina que registra las imágenes, y que está indignada, es enfermera y se hartó de llamar a las autoridades porque las reuniones se suceden todos los fines de semana y, además de la peligrosidad que conlleva una fiesta clandestina masiva durante la pandemia, la mujer mostró su cansancio por no poder dormir por los ruidos y la música de sus vecinos.

"Yo la entiendo", le dice uno de los jóvenes, amigo del hijo de los dueños de la casa, que al estar en venta se encuentra deshabitada y es usada por los fiesteros para reunirse, ante la imposibilidad de salir a bailar por la cuarentena. "No me entendés un carajo, si querés boliche, andá a un boliche, no a una casa, andate a tu casa", le dice a los gritos la vecina. Uno de los chicos, desde adentro de la vivienda, asegura ser el propietario, y la mujer le responde: "¿Vos sos el de la casa?, ya te hago una denuncia".

Cuando el joven le pregunta lo que está haciendo, la vecina le responde indignada: "Terminando tu fiestita, pelotudo. Hace seis semanas que venís bardeando y no nos dejás dormir", mientras la persona que toma las imágenes exclama: "Ay, por Dios, ¿cuántos son?".

Una fiesta clandestina interminable en Lomas de Zamora

El video de la fiesta se hizo viral por la cantidad de gente que había en la casa, sin control, incumpliendo con todos los protocolos en medio de una pandemia que ya se cobró la vida de más de 30 mil argentinos.

https://twitter.com/Mau_Albornoz/status/1322170579462590464 No puedo entender la cantidad de gente que había en la fiesta clandestina de Lomas de Zamora. pic.twitter.com/AayIJbJc5x — Mauro Albornoz (@Mau_Albornoz) October 30, 2020

https://twitter.com/marukaixa/status/1322290734263803904 Amo la vecina de Lomas de Zamora que denunció una fiesta y cuando le preguntaron si lo hizo por el covid y dijo wie no, que fue xq no la dejaban dormir — Maru Friselina (@marukaixa) October 30, 2020

https://twitter.com/juanp_fuhrmann/status/1322213341696315396 40 personas (por lo menos las que se ven en el vídeo) en una fiesta en lomas de zamora. Después es muy fácil bardear que las cosas se hacen mal (que también se hacen). Y no vengan a decir que tenían la necesidad después de meses de encerrarse 40 personas en una casa. https://t.co/PVl3Cc05Oa — Juan P. Fuhrmann (@juanp_fuhrmann) October 30, 2020