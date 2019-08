Visser a La Visera con el sueño de ascender otra vez

“Ojalá que se dé, no va a ser fácil pero la ilusión está. Cipolletti es un grande de la categoría”, destacó este volante ofensivo de 25 años que antes de dar el sí consultó a sus ex compañeros y también al neuquino Gonzalo Lucero, con el que compartió plantel en el elenco marplatense.

“Voy a un grande”

“Trecco y Altolaguirre me dijeron que es un club lindo, con todas las comodidades. Y Lucero que vaya tranquilo, que iba a jugar y a estar bien”, comentó el mediocampista que en sus ratos libres se castiga duro “con la play” (risas).

Si bien le da pudor enumerar sus virtudes, se define como un “mediapunta al que le gusta ayudar a que los delanteros hagan goles”. Y ese entendimiento con Hernán y Nico sin dudas que puede hacerle más fácil la adaptación y darle un plus al equipo.

“Altolaguirre hizo 10 goles cuando jugamos juntos en Rivadavia y con Trecco también nos entendimos bien”, precisó el oriundo de Chacabuco que de adolescente, más precisamente a los 14 años, se fue a vivir a Lincoln.

Si bien en la campaña histórica de Alvarado alternó y jugó algunos partidos, no duda en destacarlo como “el mejor momento de mi carrera, inolvidable. Es el equipo más grande de Mar del Plata”, aseguró a pesar de que Aldosivi lleva años en la Primera División y básandose en el poder de convocatoria de uno y otro.

De River y buen cocinero...

Visser, quien llegará el lunes a la ciudad, blanqueó que simpatiza con el Millonario. Se alojará en “el albergue del club” y si bien viene sólo y seguramente Cipolletti le dará “la vianda”, ello no es un problema para él.

“Como me fui chico de casa me las rebusco bien con ese tema, no va a haber problemas”, aseguró mientras preparaba el bolso para el inminente viaje al Alto Valle.

“¿Si conozco la zona? Es relativo, más que nada fui a jugar las veces que enfrenté a los equipos de la región así que ahora espero conocerla bien porque sé que es muy linda”, redondeó.

Visser se suma a Aldalla, Jara, Tormann, Berra, Bárez, Fornillo, Sarraute y los mencionados Trecco y Altolaguirre.

Es decir, el mercado de Cipo, a juzgar por los números, ya es “de diez”.

Todo suma: habrá “medio” ascenso más para la Primera Nacional

Se resolvió ayer y la entidad cipoleña ya fue notificada de la noticia. La plaza se dirimirá en una final entre un equipo del Federal A con otro de la B Metropolitana en cancha neutral.

“Como siempre nos enteramos por la prensa especializada y luego llegó la comunicación oficial de AFA de que habrá un tercer ascenso a la Primera Nacional, que se definirá entre el perdedor del reducido de la B Metropolitana y un equipo que determina el Federal A para que haya 5 ascensos en total (actualmente suben dos de cada una de esas categorías paralelas)”.

El que destila bronca por las formas es una fuente cercana a la dirigencia albinegra. Pero el dato objetivo no es para despreciar. La primicia de Ascenso del Interior se confirmó horas más tardes y fue bien vista en Cipo y el resto de las instituciones y partes interesadas.

Claudio Tapia, presidente de AFA, y Pablo Toviggino, presidente Ejecutivo del Consejo Federal trabajaron en la igualdad de ambas categorías y se concretó esta posibilidad de que se dispute una superfinal a partido único en cancha neutral entre un representante de cada una de esas divisionales para definir la quinta plaza.

Es decir que técnicamente se trata de “medio ascenso más” para cada una de ellas.

Para los clubes del interior, que recorren tantos kilómetros la noticia no resulta menor, con lo complejo que se torna ascender o al menos luchar por ello.

“Siempre es mejor que haya más chances de ascender, se hace un esfuerzo grande”, señaló el mismo vocero, en coincidencia con el pensamiento de los jugadores y el cuerpo técnico.

Tampoco es para descorchar, pero como dice el dicho “peor es nada”. El 1 de septiembre arranca el sueño de ir por uno de los 2 ascensos y medio. ¡Algo es algo, Albinegro!.