Vista Oil, en su pico de producción

La compañía informó que perforó dos pozos con horizonte objetivo en La Cocina y dos en Orgánico Inferior, con una extensión lateral de 2550 metros y 34 etapas de estimulación en promedio por pozo, con un costo de perforación y completación de u$s 13,8 millones.

“Cada uno de los cuatro pozos mostró niveles de producción por encima de los esperados”, indicó Vista, que también reportó el avance de la actividad en su segundo grupo de cinco pozos.

La compañía, cuyo CEO es el ex titular de YPF Miguel Galuccio, destacó que puso en producción su primeros cuatro pozos en Vaca Muerta “en tiempo récord, tras iniciar sus operaciones hace un año”.

“Hoy el bloque Bajada del Palo Oeste es un activo estratégico, que permitirá incrementar la producción de Vista de los 24.500 boed promedio de 2018 a 65.000 boed promedio en 2022”, proyectó la empresa.

La compañía precisó que ya invirtió más de u$s 100 millones en su proyecto de Vaca Muerta, y proyecta invertir un total de u$s 300 millones durante 2019 en su operación en la cuenca neuquina.

En los próximos cinco años Vista planea invertir más de u$s 2000 millones para perforar más de 150 pozos en Vaca Muerta, con el objetivo de incrementar su Ebitda (resultado antes de impuestos y amortizaciones) de los u$s 195 millones reportados en 2018 a más de u$s 900 millones en 2022.

En cuanto a los “excelentes resultados operativos”, se apoyaron en la planificación exhaustiva, la innovación, la eficiencia y la implementación de la iniciativa One Team, un “inédito acuerdo con contratistas” para alinear los objetivos con los de las compañías de servicio.

La compañía informó que logró niveles de eficiencia de bombeo récord, hasta completar ocho etapas de fractura en un día, y realizar un promedio de cinco etapas por día en todo el grupo de pozos, lo que se considera es “el estándar más alto de Vaca Muerta a la fecha”.

Vista resaltó, asimismo, la utilización de 22 kilómetros de mangueras flexibles para el transporte de agua, a fin de garantizar el abastecimiento durante el proceso de terminación, reducir costos logísticos y minimizar el impacto en el entorno, al evitar más de 7500 viajes en camión.

Vista Oil & Gas (única firma petrolera que cotiza en la bolsa mexicana) es un jugador que desembarcó el año pasado en Vaca Muerta de la mano de Galuccio y el neuquino Gastón Remy (ex Dow), luego de que la empresa reuniera unos 800 millones de dólares de la bolsa mexicana para adquirir áreas en la cuenca neuquina. Hoy es una de las denominadas operadoras chicas e independientes que buscan hacer una buena apuesta al shale oil en un escenario donde a futuro se prevé exportar el crudo.