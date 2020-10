"¿Viste qué les pasó a Marianela Mirra y a Loly? Nunca te separes"

"Romi, ¿viste a la Niña Loly? Ojo, nunca te separes. El violento no soy yo", agregó en referencia a la modelo, que terminó el vínculo con Rial en forma conflictiva y se fue a vivir a Miami. "Como decía un sabio griego ‘¡Amor, amor, amor!’”, exclamó emulando al dirigente social Luis D’Elía en su recordado paso por el ciclo Intratables, para luego lanzar una carcajada imitando al Guasón.

"Si averiguar con quién te acostaste es violencia entonces Rial tiene que estar preso con cadena perpetua. Sin ánimo de ofenderte a vos porque me parecés muy mona, pero te agarraste con el tipo equivocado... Jorge labura de eso. Te mando un beso gigante. Supongo que no encontraré nada, tampoco me voy a poner a buscar. No soy como él. Se trataba de decir lo que hizo él toda su vida. Disculpame, pero es para tu marido", señaló Giménez haciéndose eco de las palabras de Pereiro, que en las últimas horas indicó: "No me voy a bancar ni violencia hacia la mujer ni amenazas de ningún tipo. Y me voy a ocupar de reclamar, no en los medios, sino donde corresponde".

En otro pasaje del video, Giménez le dedicó unas palabras a Rial. "¿Jorgito, qué hacemos? Lo que me parece a mí es que le pediste a tu mujer que te salga a defender. Más maricón, imposible. ¿Querés que empiece a publicar todo lo que manda la gente? Porque me mandan mucha data. Hago copiar y pegar y no me gasto en nada", expresó.