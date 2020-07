"Preferiría estar en mi casa pero me toca estar acá y aclarar esto", arrancó diciendo la conductora. "Quiero decirle al presidente que ojalá no me moleste más, que me deje trabajar en libertad, que soy una mina de bien, laburadora y decente. Digo lo que pienso, vivo en libertad, no quiero ser el títere de nadie", sentenció.

Según la periodista, el mensaje del mandatario "rebalsó la copa", ya que no fue la primera vez que le pasaba. Y agregó el jefe de Estado la hizo "sentir muy mal", que la "asustó" y que ejerció "abuso de poder" sobre ella. Tal como había contando horas antes en diálogo con el ciclo radial Por si las moscas, aseguró que estuvo a punto de dejar sus trabajos, incluidos el de la pantalla chica.

"El 30 de junio, antes de empezar el aire, con Diego Guelar como invitado, recibo el mensaje del presidente, un retuit que me hacía. Como no se me descargaba, le pregunté qué pasó y me clavó el visto. Dejé un mensaje y subí a hacer el programa. Pensé que era algo malo. Hice el programa, todo bien y a las 2-3 de la mañana, vi que me mandaba un tuit rarísimo", relató.

Embed

En ese contacto la conductora volvió a contar que el presidente le dijo "que me quería mucho, que me cuidara, que se me podía volver todo en contra" y afirmó que "no es la primera vez".

"A esa hora le contesté bien naif y después me di cuenta que estaba mal. Quise escribirle mensajes sobre abuso de poder, borré los tres mensajes y tuve miedo, porque es el presidente. Respiré profundo y le dije que tomemos un café cuando pudiera", contó. "Cuando me levanté al día siguiente, tenía un nudo en la garganta, me temblaban las piernas", repitió Canosa.

"Quise llamar al dueño del canal para dejar de trabajar por mi vida. Me sentía invulnerable e impotente y tuve mucho miedo. Era como el Estado contra mí. ¿Por qué? Si lo que hago es trabajar. No estoy de ningún lado de la grieta", reflexionó.

Él es el presidente y tiene un poder que yo no tengo, no abuse de su poder. Yo me siento absolutamente decepcionada por usted señor Presidente. Lamento que hayaos interrumpido nuestra amistad. Este programa está para que usted me diga las cosas, pero dígamelas en vivo, en la cara, no me las diga por mensaje. No me asuste", expresó.

"Quiero vivir en un pais libre y usted no me va a sacar la sonrisa", añadió. Tras agradecer los mensajes de solidaridad que recibió de integrantes de mundo de los medios y del ámbito político, manifestó: "Yo no soy víctima de nadie, ni siquiera del Presidente. Pero no se meta con mi libertad ni con mi honor. Yo ya no soy la misma de antes, antes me callaba todo. Lo lamento, yo lo apreciaba Alberto Fernández".

Para finalizar, lanzó un mensaje directo a Fernández: "Quiero decirle al presidente que ojalá no me moleste más, que me deje trabajar en libertad, que soy una mina de bien, laburadora y decente". "Digo lo que pienso, vivo en libertad, no quiero ser el títere de nadie", recalcó.