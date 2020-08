Viviana Canosa amenaza con hacerles juicio a los que la "agraviaron"

"Durante estos días vengo escuchando y leyendo en diferentes medios, muchas expresiones que me lastimaron, que ofendieron mi honor, sustentadas en falsedades sobre mi persona y en interpretaciones mal intencionadas, por las que además intentan socavar y vulnerar mi libertad de expresión. Por lo tanto, le he encomendado a mi abogado el Dr. @Martin_Legui para que inicie las acciones legales correspondientes contra los que me injuriaron y agraviaron", tuiteó Canosa en implícita alusión a la polémica desatada por la ingesta de dióxido de cloro, que más allá del caso del nene de Plottier, ya causó la muerte de un hombre en Jujuy y dos intoxicaciones graves en Mendoza.

Horas más tarde, Canosa ratificó sus dichos con un escueto mensaje en el último tramo de su ciclo Nada Personal, que este lunes generó gran expectativa dado que se esperaba su descargo luego de la conmoción que generó la muerte del niño de Plottier y los numerosos cuestionamientos que recibió por parte de sus colegas, entre los que se destacan Jorge Lanata, Ángel de Brito, Jorge Rial y Adrián Pallares, con quien tiene buena relación, por su mensaje desafiante al beber dióxido de cloro en cámara.

Minutos antes, Canosa dijo que le "preocupa mucho la libertad de expresión". "Miriam Lewin me preocupa mucho. Yo uno de estos días tengo que hablar al aire de algunas cosas que me pasaron este fin de semana, de una carta que recibí de ella. La verdad es que me preocupa mucho. A veces pienso que es muy difícil seguir trabajando si te ponen tantas restricciones. Yo no lo voy a permitir con mi persona, pero calculo que hay mucha gente que necesita un sueldo. Es muy importante el rol de los medios hoy y sentirse libre, pero no es fácil", dijo en alusión a la titular de la Defensoría del Público.

Incluso antes de la noticia sobre la muerte del niño de Plottier, Lewin señaló que la pandemia de coronavirus potenció el peligro de la comunicación irresponsable y apuntó contra Canosa por beber dióxido de cloro en su programa, cuando la ANMAT ya había advertido que no tenía propiedades para curar el coronavirus y que además podía tener efectos nocivos en la salud.

En un hilo de Twitter planteó la postura de la Defensoría del Público, organismo que "advirtió a la población que promover el consumo de dióxido de cloro en la TV es 'infodemia' y puntualizó que recibió más de 20 reclamos de las audiencias sobre la actitud de Canosa.

https://twitter.com/DefdelPublico/status/1295344232660709376 La Defensoría, que no tiene potestad sancionatoria, convocó a la producción a dialogar sobre “la vulneración de derechos de las audiencias, en particular el derecho a una información veraz y precisa para la protección de la salud”. — DefensoríadelPúblico (@DefdelPublico) August 17, 2020

Lewin aclaró que "la Defensoría pidió que en Nada personal se habiliten 'medidas reparatorias' para 'restaurar la plena vigencia de los derechos vulnerados', como la difusión de información con validez científica a cargo de especialistas en la materia", añadió Lewin.

“Cuando un referente de la comunicación envía un mensaje con un método de inmunización o refuerzo de anticuerpos que no está convalidado y que resulta peligroso para la salud, mucha gente puede creerles y esto es muy peligroso”, expresó en una entrevista. Lo hizo antes de la muerte del niño de Plottier que puso aún más en foco las actitudes de Viviana canosa en su ciclo.