Viviana Canosa podría ser sancionada

Luego de que Viviana Canosa tomara dióxido de cloro , el falso remedio contra el coronavirus que no tiene aval científico, podría ser sancionada. El miércoles, Canosa terminó su ciclo periodístico, Nada personal, con una botella en la mano y con una cortina musical “La botella” de Mach & Daddy. “Vamos a despedirnos, voy a tomar un poco de mi CDS... Oxigena la sangre, viene divino. Yo no recomiendo, yo les muestro lo que hago. Chau, los quiero, hasta mañana”, dijo la conductora.

Ante esa acción la ex Intrusos recibió el repudio total de las redes y hasta el Gobierno se lamentó por el hecho. Ahora, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) analiza aplicarle una sanción. Claudio Ambrosini, titular del ente, expresó: “Tenemos las herramientas para actuar en consecuencia si la situación lo amerita. Todos los casos van a ser estudiados y después veremos si hay algún tipo de sanción o no”

Magaldi la mató

El conductor de El Show del Problema arremetió contra su colega, con quien comparte espacio laboral en la misma emisora. “Esto es muy importante. Repudio el comportamiento de Viviana Canosa con esto y también la ruptura del distanciamiento social. Reclamar libertad no es promover lo que está mal. Eso también causa daño y es grave”, aseguró Nicolás Magaldi, remarcando el concepto que quiso transmitir el ANMAT acerca de no consumir medicamentos o sustancias no autorizadas, ni recomendadas.