"Volver fue difícil"

Contento por la apertura de su programa, luego el conductor dialogó con los medios y se refirió a la realidad sociopolítica que transita la Argentina: “Fue difícil volver un día como hoy, con la situación que está viviendo el país. Pero creo que este es un programa que genera alegría, que le genera a la gente un montón de cosas lindas, por lo menos eso es lo que nos dicen permanentemente, y esa es la contribución que podemos hacer nosotros hoy”.

Cierre en diciembre

Ante el comienzo tardío del “Bailando” y las especulaciones de que continuará durante el verano, el Cabezón explicó: “Showmatch termina en diciembre y no sé si sigue en marzo, eso lo estamos evaluando con el canal. Lo de seguir en enero está totalmente descartado por una cuestión económica y comercial”.

Por otro lado, Marcelo dejó claro que en un futuro no muy lejano se dedicará a la política. “Ya hablé sobre mis planes políticos. No van a escuchar nada que no haya dicho. Dije que no lo descarto en algún momento. Después, lo que se dice corre por cuenta de quien lo dice. Yo estoy con mi cabeza, mi corazón y mi alma en este programa y las ganas de hacer algo bueno. Tengo un montón de cosas para producir y mi cabeza está puesta ahí”, cerró Tinelli.

Líder: Showmatch sobresalió en el rating al promediar 20,5 puntos, con picos de 23.

Las redes no perdonaron a Bossi ni a Izan Llunas

Las redes sociales realizaron su juicio sobre el regreso de Showmatch y no tuvieron piedad con Martín Bossi ni con el joven Izan Llunas. En el final del programa ambos artistas interpretaron juntos canciones del Luis Miguel. ¿El resultado? No fue muy bueno para los usuarios de las redes porque no gustó la imitación y la falta de parecido físico entre la máscara de Bossi y el Luismi original, lo que dio lugar a chistes y memes. Otro gran problema fueron los acoples, que comenzaron con el ingreso de Bossi.

El nieto de Dyango era el factor sorpresa para el programa, pero el mini Luis Miguel no colmó las expectativas y fue puro carisma.

Tras interpretar a dúo con el imitador “No me puedes dejar así” y “Decídete”, las redes destrozaron al pequeño cantante por desafinar. “Che, el Luis Miguel de chiquito es igual igual igualiiiiito a Luismi. Igual, igual. Un solo detalle, muchachos: canta como el orto”, fue el tuit de Nick, conocido dibujante. “Cuando Luis Miguel junior hizo los agudos casi llega a 70 pesos el dolar”, fue otro de las críticas hecha con humor.

Por su parte, Ángel de Brito dijo lo suyo: “Entre Chano y Bossi me arruinaron la noche. Todo hermoso, pero lo de Chano y lo de Bossi… ¡Nada! Las máscaras muy lindas. ¡Luis Miguel no era Luis Miguel!”.

Tinelli reveló que el VAR podrá descontar puntos

Anoche Jimena Barón abría la pista del “Bailando 2018” y junto a la apertura de la competencia también hacía su debut el VAR, sistema de evaluación que ya genera polémica. En diálogo con El diario de Mariana, Tinelli explicó: “El jurado va a ser el que va a decidir el puntaje final de los participantes, como siempre. Lo que vamos a implementar en el VAR, que en un momento la gran duda era si bajaba o no bajaba puntaje a cada uno de los integrantes del jurado, es que hemos tomado algunas decisiones en este último tiempo”, comenzó diciendo el conductor.

Luego reveló quiénes pueden pedirlo: “El VAR lo va a poder pedir solamente el conductor, el jurado y el jefe de coaches o el coach del equipo, y siempre que lo pida el coach del equipo tiene que tener aprobación de la producción”.

“Va a haber una posibilidad, lo voy a anunciar esta noche (por ayer): el VAR finalmente va a poder bajar o subir un punto en el final de todos los puntajes, cuando se sumen todos los puntajes, no individualmente a uno. Eso puede significar la sentencia”, cerró Tinelli.