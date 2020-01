A pesar del repudio que tiene por parte de muchísimas personas, para el periodista hay quienes consideran que su carrera podría llegar a continuar.

Fuerte opinión: “Va a pasar el tiempo y Darthés va a entrar al país como pancho por su casa”, dijo Ventura.

“En este país, que la gente tiene muy poca memoria y después vuelven como próceres. Yo creo que en este momento muchos empresarios, si Juan resuelve su situación judicial, van a ir corriendo a buscarlo”, afirmó el conductor en declaraciones al programa radial, “Por si las moscas”.

Por su parte, Fernando Burlando (abogado del actor) aseguró hace poco que Darthés ya no piensa en su carrera artística: “Él tiene que arrancar a trabajar en Brasil, con algo que no tenga que ver con lo público, allá no es una figura. Él ha descartado por completo la continuidad en su carrera, pero en cualquier lado”.

Además, el presidente de APTRA criticó a Luciano Castro por la filtración de sus fotos íntimas: “Cuando vos te ponés en pelotas y te fotografías no creo que no quieras que se sepa. Cuando empezás a decir que te separaste y convivís todo el verano bajo el mismo techo, vos querés que sepa que la pareja está veraneando y se está rascando el higo, pero fue el tema de todo el verano”.