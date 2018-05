Volvieron los rompe vidrios: tres robos en pocos días

Inés Madrazo conducía su vehículo por la ruta 22 con dirección Plottier-Neuquén cuando frenó en el semáforo siguiente al Jumbo y escuchó un ruido ensordecedor. Todo duró un instante, antes de que vuelva a tener paso, el ladrón ya no estaba.

“Fue un instante, escuché un ruido tremendo y de repente estaba mi hija llorando y el vidrio del acompañante estallado. Solo vi un joven de campera blanca que ingresó a mi auto y se llevó mi cartera que estaba en el asiento”, describió la mujer.

El robo fue el sábado 5 de mayo alrededor de las 18.45 de la tarde. Cuando el vehículo se detuvo no había alrededor motos, ni ningún peatón a la vista de la conductora. Pero en esos escasos segundos el ladrón estaba con medio cuerpo adentro del auto.

Madrazo comentó que como ya estaba alertada de este tipo de robos nunca lleva la cartera en el asiento, pero que esta vez quedó ahí porque en el semáforo anterior estaban los jóvenes de la asociación “Un techo para mi país” por lo que sacó su billetera para darles una donación.

Para ayudar a la mujer los conductores de los autos que estaban en la colectora, que evidentemente notaron lo que pasaba, empezaron a tocar bocina y quisieron impedirle al paso al ladrón, pero este desapareció rápidamente.

Desde la empresa Cristales Neuquén comentaron que muchas personas están recurriendo a polarizar los vidrios para, por lo menos no permitir la visión de los ladrones. Y en menor medida, algunos automovilistas toman la opción de blindar los vidrios, lo que genera que no se astille y no se pueda meter la mano.

“La desprotección que te queda es increíble. Lo peor es que no tenes como prevenirlo y siempre se lo hacen a mujeres solas”, describió la víctima.

Otro de los robos lo denunció una mujer a través de redes sociales donde indicó que el robo lo sufrió en la calle Primeros Pobladores, casi en la intersección con la ruta 22. Un joven le rompió el vidrio y se le llevó la cartera con toda su documentación dentro.

El tercer asalto tuvo como lugar otro de las esquinas donde el año pasado ya había ocurrido este tipo de robos violentos. La Oficina de Prensa de la Policía confirmó que el hecho se dio en la esquina de Carmen de Patagones y Alderete, en el barrio Sapere.

