Volvió Darthés

Horas después el abogado Fernando Burlando confirmó la llegada al país de su cliente y precisó que fue un regreso “de golpe” y que por ahora “no se darán más detalles”.

Tras numerosas ausencias amparadas en polémicas justificaciones por su estado de salud, el 4 de julio el actor tiene prevista una audiencia de mediación con Anita Coacci, a quien le inició un proceso legal por calumnias e injurias luegode que lo denunciara por acoso sexual.

Claribel Medina lo embarró

Mientras Darthés ingresaba al país, Claribel Medina lo destrozaba en PH: Podemos hablar, donde estuvo como invitada. “Juan tiene un problema con las mujeres. Es competitivo, no sé por dónde le pasa. No es un buen compañero de trabajo, es muy individualista, yo no la pasé bien”, señaló. Tras manifestar que no le resulta extraño que el actor se haya propasado con otras colegas mayores de edad, aseguró que le sorprendió la denuncia de Thelma. “No me hubiese imaginado el extremo de una menor”, dijo.