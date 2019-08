Mirtha lloró en vivo al recordar a su hermano a días de su muerte: "Adiós, Josecito querido"

“‘Yo me siento hecho de cine’, solía decir y así era. Tuvo también otras pasiones: su fervor por Racing, su admiración por (Jorge Luis) Borges, su amor por Villacañás. Trabajó hasta el final, murió siendo presidente del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata”, puntualizó la conductora antes de quebrarse y romper en llanto. “El un hombre grande, pero con el espíritu de un joven”, destacó entre lágrimas antes de expresar su gratitud por los numerosos mensajes que recibió y las notas periodísticas, y agradecer al equipo médico del Sanatorio que lo atendió.

“Agradezco a todos, adiós Josecito querido, adiós hermano querido”, remató, y segundos después recordó cómo fueron sus últimos momentos con su hermano. “Yo iba todos los días a verlo y veía que no salía. Me miraba con sus ojos claros. La verdad es que era un personaje irrepetible. He recibido tantas muestras de amor, tanto cariño, fue impresionante. Todos los fines de semana antes de que yo saliera al aire, me llamaba por teléfono:´Chiquita buena suerte’. Hoy lo extrañé”, dijo antes de pasar un video en homenaje.

mirtha legrand regreso1.jpg

Contenta por el apoyo a Macri

Más allá de la tristeza por la partida de su hermano, Mirtha tuvo una alegría con la gran convocatoria que tuvo la marcha en apoyo a Macri. Tras mostrar imágenes del Presidente saludando a la multitud desde uno de los blacones de la Casa Rosada. “Ha sido un éxito en todo el país, impresionante. ¿Está sorprendido? le dijo La Chiqui a flamante ministro de Hacienda, Hernán Lacunza. “Yo estaba frente a la plaza, en el ministerio, con funcionarios del FMI”, respondió Lacunza, “¿Y se sorprendieron ellos? Ay, qué suerte... porque con esto nos mandan plata. Yo estoy preocupada”, agregó antes de desearle suerte al ministro.

