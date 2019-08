El 8 de junio, Mirtha retomó la rutina y regresó a su programa. “No estoy totalmente bien, pero estoy bien. Hace 27 días que me operaron. Me autorizó el médico. De la terapia intensiva quería venir acá, soy impaciente, me gusta estar en el aire pero hay que tomarse un tiempo. Hay que agradecer a todo el mundo que te atiende con tanto cariño, y al Mater Dei, que es un sanatorio extraordinario, muchísimas gracias también por haberme tratado tan bien y por haberme operado tan bien”, manifestó la conductora, mostrándose agradecida con los profesionales que la atendieron.

Sin embargo, dos meses después de aquella intervención, el cirujano le estaría reclamando una importante suma de dinero a la Chiqui, en concepto de honorarios. Se trataría del doctor Carlos Arozamena, y fue su entorno quien hizo circular la información.

“Aparentemente el doctor que la operó todavía no cobró los honorarios que le corresponden”, indicó Adrián Pallares en Intrusos y siguió: “Se le estaría debiendo unos 20 mil dólares”.

En medio del escándalo, Jorge Rial señaló que todo podría tratarse de un problema con la obra social de la anfitriona. “Tal vez a ella le recomendaron a Arozamena, pero la prepaga le dijo: ‘mire, nosotros le garpamos todo, pero no este médico. Nosotros tenemos otro. Si se quiere atender con ese, se tiene que hacer cargo usted’”, contó el conductor, a lo que Angie Balbiani agregó: “La obra social debería reembolsar el dinero o una parte al paciente por estar aportando, pero los tiempos de las obras sociales no son los tiempos de los médicos. Tiene que esperar. Quizás están esperando esa plata para pagarle al médico”.

“Este tema se manejó con mucho hermetismo. Que de un momento a otro comience a circular esta información, de un pago no hecho, es extraño y hasta puede no ser real. Qué necesidad tiene el equipo del médico de hacer circular esta información”, continuó Gonzalo Vázquez.

Desde el entorno de Mirtha no brindaron mayores detalles.

LEÉ MÁS

Yanina Latorre sobre Xipolitakis: "Vicky mintió toda su vida"

En campaña: Sol Pérez quiere seguir los pasos de Granata y avisó que le gustaría ser diputada

Internaron a Cacho Castaña